شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل عدد 8 حالات شفاء، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات جديدة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 175 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 836 حالة، مع استقرار عدد حالات الوفيات على مستوى المحافظة على 48 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد كامل على وجود عدد 10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و69 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.

ومن جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة.. مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من الفيروس.