شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يزور مزرعة نموذجية في المنوفية أدخلت نظم الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة لأحد المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، حيث تعد المزرعة أحد النماذج الناجحة لإستخدام نظم الرى الحديث، حيث يتم استخدام نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

وأثنى عبدالعاطى على جهود المزارع أحمد جابر، كونه يُعد من المزارعين الرواد في مجال التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في أراضيهم، كما أن النجاح الذي حققه كان دافعاً للعديد من المزارعين للتحول للرى الحديث بزمام ١٥٠٠ فدان من الأراضي المجاورة.

وأوضح المزارع أحمد جابر أثناء لقاءه مع الوزير أن إستخدام نظم الرى الحديث ساهم بشكل كبير في زيادة الانتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج، موضحاً أن إيجار فدان الري الحديث إرتفع من ١٥ألف جنيه إلى ٢٤ ألف جنيه، وتتعدي إنتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً بنسبة ٣٠-٤٠% .

وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن وزارة الموارد المائية والرى تًُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تفقد الدكتور عبدالعاطى أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية، مؤكداً على سعى الوزارة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.