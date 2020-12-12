الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا ويشيد بقدرات الطلاب.. أخبار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا ويشيد بقدرات وكفاءة الطلاب.

الرئيس السيسى يشيد بالقدرات والكفاءة العالية لطلبة الكلية الحربية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بمشاركة وزير الأوقاف بالمنطقة الجنوبية

فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وعدد من رجال الدين، وعدد من طلبة الجامعات.

الأرصاد تحذر من ارتفاع ثم انخفاض حاد بالحرارة ورياح وأمطار غزيرة خلال 3 أيام

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة أيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تشهد خلاله البلاد أمطار ونشاط للرياح وارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 ديسمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

بروتوكول بالبحث الزراعى ومذكرة لتبادل خبرات التخطيط الاقتصادى بين مصر والعراق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

رئيس الوزراء: قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من 2021

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

سائق تاكسى يوجه التحية للرئيس السيسى أثناء مروره بالدراجة فى شوارع القاهرة

ألقى سائق تاكسى، فجر اليوم، التحية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال وقوفه أثناء مرور رئيس الجمهورية للتوجه إلى الكلية الحربية مستقلًا دراجة هوائية "الدراجة".

رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بدفع العمل المشترك وتفعيل التعاون مع العراق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عددا من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

مصادر: العراق ينسحب من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. ودول تفكر فى الانسحاب

قالت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، أن جمهورية العراق انسحبت من عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وأن دولا أخرى من الدول الثمانى الأعضاء فى المجلس تفكر فى اتخاذ نفس الخطوة العراقية.

سفير المغرب لليوم السابع: علاقتنا بإسرائيل لن تضر القضية الفلسطينية.. فيديو

أكد السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العودة إلى فتح مكتبى الاتصال للمغرب ولإسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن جلالة الملك بادر بإخبار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بفحوى الإجراءات التى تم الاتفاق عليها بين جلالته والرئيس الأمريكى حول هذه الخطوة التاريخية.

حبس المحامى المفصول المتهم بسرقة "بطة" من بائعة طيور بدمنهور 3 أشهر

قرر المستشار محمد الخولى رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، حبس " م.ع " المحامى المفصول من نقابة المحامين، والمتهم بسرقة "بطة" من إحدى البائعات بمدينة دمنهور 3 أشهر.

السيسى يستقبل وفدا وزاريا عراقيا ويؤكد دعم بغداد وتعزيز دورها القومى العربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقى، وذلك على رأس وفد وزارى عراقى رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين نظراء الوفد الوزارى العراقى.

الأرصاد تصدر إنذارا بحريا وتحذر من الأمطار واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط من غد الأحد 13 ديسمبر 2020 إلى الإثنين 14 ديسمبر، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يودى إلى سقوط الأمطار.

الرئيس السيسى يوجه الشكر لدولة الإمارات على شحنة لقاحات كورونا لمصر

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكلية الحريية فجر اليوم، السبت، أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتى تمت بشكل علمى ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية

ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.9 مليار جنيه

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، "السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 456 متهم، وبحوزتهم "21 قطعة سلاح نارى – 46 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء"، وذلك خلال أسبوع.

طقس متقلب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار حتى الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بیانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من غد الأحد 13 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

السجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر بقضية مقتل مجدى مكين بقسم الأميرية

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، السجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة أخر فى اتهامهم بقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.

البرلمان العربى يعلن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

دشن البرلمان العربى اليوم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وذلك بمناسبة مرور ثمانى سنوات على إنشاء البرلمان العربى، بصفته الدائمة.

بحث الدخل والإنفاق.. أقل نسب الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية.. انفوجراف

يبقى بحث الدخل والإنفاق الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019/2020، أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة فى التخطيط ورسم السياسات، وخاصة معدلات الفقر لما يحمله من نتائج ومؤشرات ترتبط بملامح خريطة الفقر فى مصر.

الإدارية تعاقب مدرسا كذب على النبى باختلاق حديث يدعو للقتل لأهداف سياسية

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من الطاعن (أ.ع.إ) مدرس لغة عربية فى مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وأيدت إدانته وعقابه تأديبيا بسبب فكره المتطرف وكذبه على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، باختلاق حديث نسبه كذبًا إلى الرسول الكريم ومن نسج خياله يدعو إلى التحريض على قتل المواطنين لتحقيق أغراض سياسية.