شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عقار حدائق القبة المنهار خالى من السكان وصادر له قرار إزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن عقار حدائق القبة المنهار كان صدر له قرار إخلاء وإزالة، وتم بالفعل إخلال العقار وكان مقرر إزالته وذلك لخطورته الداهمة، ولكنه انهار صباح اليوم دون خسائر في الأرواح.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أنه تصادف وجود شخصين بالعقار لحظة انهياره ما أدى لإصابتهما، وتم نقلهم للمستشفى، وتقديم الاسعافات لهم، وخرج منذ قليل إحداهما بعد الإطمئنان عليه.

وأشار فوزى، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، ومعظم مباني المنطقة من المبانى القديمة، حيث وجه المحافظ بإخلائها من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان انهار صباح عقار بحدائق القبة دون خسائر في الأرواح، حيث تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحي حدائق القبة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية وعلى الفور تم التوجه للعنوان المذكور وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.

كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الإنقاض، كما أشرف الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية اعمال الإخلاد يرافقه رئيس الحى.