شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة تكشف شروط التطعيم بلقاح كورونا الجديد لـ10 فئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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