شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول ملتقى توظيفي لخريجي التعليم الفني بـ«غرب التعليمية» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، ترافقه الدكتورة نادية فتحى، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، أول ملتقى لتوظيف خريجي التعليم الفني على مستوى مدارس الإسكندرية، بمقر المدرسة الفنية المتقدمة العسكرية بالورديان، اليوم السبت.

وقال «سعد»، إن قوة التعليم الفني تتمثل في كونه بمثابة بوصلة لتوجيه الخريجين من مدارس التعليم الفنى إلى سوق العمل مباشرة، مشيراً إلى اتخاذ خطوات عملية جادة في مشروع انشاء وافتتاح أول مدرسة فنية متخصصة تابعة لشركة مياة الشرب الصرف الصحى، تحت مسمى «مدرسة شركة مياة الشرب الصرف الصحي» بحلول 2020 / 2021، وذلك على غرار مدرسة البحيرة.

وعن طبيعة الدراسة، أوضح وكيل الوزارة، أنها ستكون نظرية وعملية ومقرها داخل الشركة، بحيث تتولى المديرية الجانب الدراسي النظرى، وتتولى الشركة الجانب العملى، مشيرا إلى أن الدراسة بالمدرسة ستكون في 3 تخصصات فنية، هي تشغيل وصيانة محطات مياة الشرب والصرف، وتشغيل وصيانة شبكات مياة الشرب والصرف،ومعالجة وضبط جودة مياة الشرب والصرف، وتقبل المدرسة الحاصلون على الإعدادية العامة من خلال التنسيق واجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية وتمنح الطلاب شهادة الدبلوم.

وقالت نادية فتحى، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، لـ«المصرى اليوم»، أن الملتقى ضم 20 شركة من الشركات المتخصصة في مجال التوظيف لخريجى التعليم الفنى، والتى أعلنت عن فرص عمل لحوالي 2000 خريج مستهدف، فيما وصل عدد المتقدمين لـ 3000 شخص.

وأوضحت أن وكيل الوزارة، أكد على ممثلى الشركات المشاركة في الملتقى خلال الافتتاح، على نقل مقترحاتهم وطلباتهم إلى المسؤولين في الوزارة والتى تتعلق بالمناهج التدريسية والبرامج والنظم التدريبية غير التقليدية، وموافقتها لسوق العمل من عدمه، كما سيتم نقل مقترحاتهم الخاصة باستحداث أقسام وتخصصات جديدة في قطاع التعليم الفنى والتى تكون مواكبة لسوق العمل. وأشارت إلى أنه سيتم دخول تخصص جديد في التعليم الفنى وهو إصلاح المصاعد، الخدمة رسميا مع حلول الفصل الدراسى الثانى أو العام الدراسى المقبل.

ولفتت إلى أن الملتقى يأتي تجسيداً لسياسة الدولة في تشجيع مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والمساهمة في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية، خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة متكاملة لتطوير التعليم الفني، للاستفادة من خريجيه في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، إذ يعد تطوير التعليم الفني من الأولويات التي تسعى الدولة لتحقيقها في هذه الفترة.

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة 20 شركة .. افتتاح أول ملتقى توظيفى لخريجي التعليم الفني بـ"غرب التعليمية" فى الاسكندرية (صور)