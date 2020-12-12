شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة.. والقاهرة 27 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأحد، طقسا دافئا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، حارا على شمال وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على غرب البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

القاهرة «27- 14»، الإسكندرية «25 – 15»، قنا «29- 12»، الأقصر «32– 12»، أسوان «33– 13».