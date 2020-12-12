شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من معهد القلب يصل مستشفى العريش للكشف الطبي وإجراء العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور محمد بداوي إبراهيم، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم الدكتور محمود عبدالقادر محمود، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد وياسر مصطفي حافظ، فني قسطرة القلب، وزكريا رمضان محمد، تمريض ومنسق الفريق.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبالهم كل من الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان إلى وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، ولبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.