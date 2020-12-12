شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 509 أسر استفادت من «طرق الأبواب» للاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استفادة 509 أسر بمنطقة روضة السيدة من برامج التوعية خلال ثلاثة أيام من تنفيذ المبادرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالى، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، كما أن 15 شابًا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان، وتتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا، وفى سرية تامة.

وأشار «عثمان» إلى إطلاق قوافل توعوية متنقلة تستهدف الشباب فى الشوارع الرئيسيّة، وأيضا العاملين بالمحلات التجارية بمنطقة روضة السيدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وأن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ الحملات التوعوية بحي الأسمرات.