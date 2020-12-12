شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعتى الديروطية بمركز أبوقرقاص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز ابوقرقاص، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها بترعتى الديروطية الايسر والايمن بمركز ابوقرقاص.

وأكد «القاضي» أن تلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقرى، كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمنيا، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه. وأضاف أنه يجري العمل في 17 عملية للتبطين والتأهيل بمركز ابوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد ترعة الديروطية بأبوقرقاص