شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن وصول طلبات التصالح في مخالفات البناء لـ120 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 120 ألفا و57 طلبًا، مشيرًا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية بتسلّم كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في الطلبات وفقًا للقانون.

وكان مجلس الوزراء قرر تمديد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.