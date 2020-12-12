شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة كهرباء دسوق، السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بمركز ومدينة دسوق. وقالت الشركة في بيان لها، إن التيار الكهربائي سينقطع بمناطق المحرقة، وأبو حلاوة من العاشرة صباحًا وحتي الثانية بعد الظهر وذلك لتغيير محول الكهرباء بالمنطقة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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