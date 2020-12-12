شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع ثم انخفاض حاد بالحرارة ورياح وأمطار غزيرة خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة أيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تشهد خلاله البلاد أمطار ونشاط للرياح وارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 ديسمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للآتی:

ويشهد غدا الأحد، ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية .

كما يشهد غد الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح ورمال منارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

ومع يوم الأثنين 14 ديسمبر، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية، و أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

كما يشهد طقس الأثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة ، ونشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

أما مع يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، فتشهد البلاد انخفاض أخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

كما يشهد الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.