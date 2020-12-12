سائق تاكسى يوجه التحية للرئيس السيسى أثناء مروره بالدراجة فى شوارع القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى سائق تاكسي، فجر اليوم، التحية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال وقوفه أثناء مرور رئيس الجمهورية للتوجه إلى الكلية الحربية مستقلًا دراجة هوائية "الدراجة".

سائق تاكسى يوجه التحية للرئيس السيسى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار فجر اليوم مقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

الرئيس السيسى أثناء مروره بالدراجة فى شوارع القاهرة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً سيادته إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.