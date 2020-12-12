شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المحامى المفصول المتهم بسرقة "بطة" من بائعة طيور بدمنهور 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد الخولى رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، حبس " م .ع " المحامى المفصول من نقابة المحامين، والمتهم بسرقة "بطة" من إحدى البائعات بمدينة دمنهور 3 شهور.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة دمنهور الجزئية، قد قرر تجديد حبس المحامى المفصول المتهم بسرقة بطة من بائعة طيور 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد ألقت القبض على محام مفصول لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، وذلك بعد مغافلتها وسرقة "بطة" دون أن يدفع ثمنها.

ويأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور حمل رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور.

وأكدت بهيجة قرقر بائعة طيور بمنطقة شبرا بدمنهور، والمعروفة إعلاميا بسيدة البط، أن شخصا يبدو عليه علامات الثراء توقف بسيارته أمام " فرش" الطيور لشراء "بطة" وغافلها وهرب بسيارته.

وقالت مصادر أمنية أنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها وهى المتمثلة فى ثمن الطيور، إلا أنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور، تحركت قوة أمنية لضبط المتهم، وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بالقصة الطريفة لـ "حرامى البط"، وأعرب عدد كبير من رواد موقع "فيس بوك" عن شكرهم الجزيل للمقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث دمنهور لاهتمامه ببلاغ السيدة بائعة الطيور، لظروفها الاجتماعية.