شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل وفدا وزاريا عراقيا ويؤكد دعم بغداد وتعزيز دورها القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقى، وذلك على رأس وفد وزارى عراقى رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين نظراء الوفد الوزارى العراقى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون فى العالم العربى.

كما أكد الرئيس على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقى فى كافة المجالات، مشدداً على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصةً على المستوى التنفيذى لتخطى الإطار الإدارى والبيروقراطى التقليدى من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه؛ نقل وزير التخطيط العراقى إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه الرئيس العراقى ورئيس الوزراء العراقى، مؤكداً على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة فى مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً فى مجال الإسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعى والصحة، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.

كما ثمن وزير التخطيط العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذى يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوى العربى والأفريقى والعالمى، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة وفدى مصر والعراق من الوزراء والمسئولين لمشروعات التعاون المشترك فى كافة المجالات لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وطالب الرئيس فى نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقى، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.