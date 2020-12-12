شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات مصرية أردنية برئاسة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، جلسة مباحثات مصرية أردنية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من الجانبين.

وكان وفد من الوزراء الأردنيين قد وصل مطار القاهرة منذ ساعات، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.