شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يبدأ تدريب وتأهيل واعظات الأزهر على الكتابة للصحف والمجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تنفيذ أولى فعاليات الدورة التدريبية لواعظات الأزهر بالإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، حيث يستهدف البرنامج التدريبى للدورة تأهيل الواعظات فى جانب مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، تمهيدًا للاستفادة منهن فى التوعية الجماهيرية من خلال الكتابة للصحف والمجلات فى القضايا المعاصرة، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المهارات العلمية لواعظات الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيّاد، إن الدورة تأتى ضمن مجموعة من الدورات التأهيلية المتنوعة التى تستهدف تنمية المهارات الذاتية لدى واعظات الأزهر بما يخدم دورهن الدعوى والتوعوي، خاصة فى تلك القضايا التى يحتاج إليها أفراد المجتمع بفئاتهم المتنوعة.

وأضاف الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، أن برنامج الدورة ينفذ على مراحل بدأت اليوم مرحلته الأولى لمجموعة من الواعظات ومن المقرر أن يتم استكماله لبقية الواعظات بما يؤهلهن على التمكن من الكتابة الصحفية المتميزة لإيصال رسائلهن التوعوية إلى الجمهور بشكل فاعل ومؤثر.

فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بأن هذه الدورة المكثفة تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل ويشارك فيها نخبة متميزة من المدربين من كلية الإعلام بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى وبعض المهنيين، وتحتوى على مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التى تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.