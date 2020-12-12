شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساقفة يرسمون راهبين جديدين لدير الشايب فى الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، اليوم إقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهبانى المقررة.

وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت، كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير وبعضٌ من رهبان ديري القديس الأنبا متاؤس الفاخوري والشهيد مارجرجس بالرزيقات وعدد من الكهنة من إيبارشيات دشنا، سوهاج، ملوي.

والراهبان الجديدان هما، الراهب تيموثاوس الشايب، الراهب روفائيل الشايب، وعقب انتهاء صلوات الرهبنة تولى نيافة الأنبا يواقيم خدمة القداس الإلهي.



الرهبان الجدد



الرهبان الجدد



الرهبان الجدد