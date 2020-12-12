شكرا لقرائتكم خبر عن أطول خط مترو بالشرق الأوسط.. مواصفات خط "إمبابة - عدلى منصور".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق الدولة المصرية الزمن للانتهاء من أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يتم تنفيذه بمواصفات أوروبية وفق أحدث التكنولوجيا المستخدمة بالعالم، ليكون المترو الجديد أحد أهم المشاريع القومية وهو ما يضع مصر على خريطة الدول التي تعتمد الأساليب الصديقة للبيئة.

يمتد الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول يصل لأكثر من 41 كم، ليكون أطول خط مترو بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل في الربع الأول من عام 2023 بتكلفة مالية تقدر بـ 128 مليار جنيه.

يستعرض الخليج 365، أبرز المعلومات عن الخط الثالث للمترو ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذه: