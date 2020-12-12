شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يبحث خطط تنفيذ متحف عرض المخطوطات النادرة بمكتبة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد اليوم بالمقر الجديد لمكتبة الأزهر المركزية، وفدًا من وزارة السياحة والآثار ضم: الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل للحضارة والإبداع، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، آلاء بكير بالمكتب الفنى لرئيس قطاع المتاحف، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر عبد المجيد أحمد.

وقال الأمين العام خلال لقاءه وفد وزارة السياحة والآثار بالمكتبة، إن اللقاء يأتى فى إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الآثار والسياحة بشأن متحف مكتبة الأزهر المركزية لإبداء الرأى الفنى فى تنفيذ المتحف ونظام العرض المتحفى المتبع، خصوصًا مع انتهاء أعمال تنفيذ مشروع مكتبة الأزهر الشريف، وتمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين.

وناقش الأمين العام مع الوفد الطرق المُثلى لعرض المخطوطات النادرة الموجودة بمكتبة الأزهر الشريف، حتى يمكن الاستفادة بها، وإتاحة عملية الاطلاع عليها خدمة لطلاب العلم والباحثين، مع ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب.