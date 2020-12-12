شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تتعاقد مع شركة مصر للغزل والنسيج لتوفير 16 ألف زى أزهرى للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحمد عمرو رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، بحضور الشيخ صبرى ياسين عيد دويدار رئيس قطاع المديريات، والمهندس عصام محمد مصطفى العزب رئيس قطاع البيع المحلي، والمهندس راضى المحمدى خليفة رئيس قطاع الصوف، والمهندس محمود محمد تيسير مدير إدارة البيع المحلى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء جاء فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للسادة الأئمة، واهتمامًا بتوفير أفضل وأجود أنواع الزى الأزهرى لأئمة الأوقاف، وفى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتوفير (16) ألف زى أزهرى جديد كدفعة أولى من التعاقد، وتم الاتفاق على توسيع أطر التعاون بين الوزارة والشركة، وبخاصة فى مجال توفير الزى الأزهرى المتميز للأئمة، وجار الإعداد لتوقيع عقد المرحلة الثانية من توفير الزى الأزهرى من الشركة للوزارة.