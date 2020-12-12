شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تحدد شروط حصول الموظفين على إجازة بسبب الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة التأمين الصحى شروط حصول الموظفين بالقطاع الحكومى على الإجازات المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو مخالطة حالات مصابة بالفيروس. وقالت وزارة الصحة، إنَّ المخالط لمريض كورونا بإثبات قانونى يستحق إجازة وجوبية من جهة العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل لمدة 14 يومًا أو تكون مسحة سلبية ولكن بشروط.

وتتضمن الشروط التى حددتها قطاع التأمين الصحى فى نقاط:

- أولًا: ضرورة إثبات المرض للمريض بمسحة إيجابية وعلامات المرض بالأشعة المقطعية وتحاليل الدم وغيرها.

- 1-لابد أن يكون عنوان سكن المخالط بنفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو إثبات بعقد زواج بشكل قاطع لا يقبل الشك أو مخالط بجهة عمل فى نفس الغرفة.

2- لابد من مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من واقع الأبحاث الطبية وطلب الإجازة لكل من المريض والمخالط بحيث يتناسب الطلب مع تلك التواريخ.

3- يتمّ عرض المريض وليس المخالط على اللجان الطبية جغرافياً بصفتها المجلس الطبى المختص بالإثباتات لاعتماد الإجازات المرضية، أما المخالط فيتمّ احتساب الإجازة الوجوبية من الجهة الإدارية طبقًا للشروط السابقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.