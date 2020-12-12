شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد مزرعة نموذجية بالمنوفية تستخدم الرى بالتنقيط فى الزراعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إحدى المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشى بمحافظة المنوفية، والتى تستخدم نظام الرى بالتنقيط فى زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

وأثنى عبد العاطى على جهود المزارع أحمد جابر والذى يُعد من المزارعين الرواد فى مجال التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى أراضيهم، كما أن النجاح الذى حققه كان دافعًا للعديد من المزارعين للتحول للرى الحديث بزمام 1500 فدان من الأراضى المجاورة.

وأوضح المزارع أحمد جابر أثناء لقاءه مع وزير الرى أن استخدام نظم الرى الحديث ساهم بشكل كبير فى زيادة الانتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج، موضحًا أن إيجار فدان الرى الحديث ارتفع من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، وتتعدى إنتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كمًا ونوعًا بنسبة 30-40%.

وكشف عبد العاطى، أن وزارة الموارد المائية والرى تًشجع المزارعين على التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تفقد عبد العاطى أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية، مؤكدًا على سعى الوزارة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.