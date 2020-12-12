بالصور.. الأمن يخلى 4 عقارات بعد حادث حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أخلت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع حي حدائق القبة، 4 عقارات من السكان عقب انهيار عقب عقار دون خسائر بشرية . كانت غرفة العمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر في الأرواح . وتقوم أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الانقاض وجارى المتابعة.

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