وزير الري يزور مزارعًا نجح في إدخال نظم الري الحديث بمحافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن المزارع أحمد جابر يُعد من المزارعين الرواد في مجال التحول لاستخدام نظم الري الحديث في أراضيهم، والنجاح الذي حققه كان دافعًا لعديد من المزارعين للتحول إلى الري الحديث بزمام ١٥٠٠ فدان من الأراضي المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور وزير الموارد المائية والري، إحدى المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، وتعد هذه المزرعة أحد النماذج الناجحة لاستخدام نظم الري الحديث؛ حيث يتم استخدام نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

وأوضح وزير الري أن المزارع أحمد جابر من خلال استخدام نظم الري الحديث أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة؛ وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج ، موضحًا أن إيجار فدان الري الحديث ارتفع من ١٥ ألف جنيه إلى ٢٤ ألف جنيه، وتتعدى إنتاجيته ضعف الإيجار؛ نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كمًّا ونوعًا بنسبة ٣٠-٤٠%.

وقال عبد العاطي إن وزارة الموارد المائية والري تُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث؛ نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة؛ مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وتفقد عبد العاطي أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية، مؤكدًا سعي الوزارة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمني، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى ما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.