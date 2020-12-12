برئاسة مدبولي.. مباحثات مصرية أردنية عراقية تبدأ في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات.
بدأت، منذ قليل، جلسة مباحثات موسعة مصرية- عراقية- أردنية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من مصر والأردن والعراق.
وعقد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، اليوم السبت، اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.
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