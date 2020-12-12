مطار القاهرة: وصول ومغادرة 232 رحلة لنقل 26 ألف راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن المطار سيشهد وصول 121 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية؛ تقل على متنها نحو 12 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 مغادرة ووصول نحو 26 ألف راكب على متن 232 رحلة جوية تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.