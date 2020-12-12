أبرزها مخالفات البناء.. ننشر القوانين والاتفاقيات التي ستناقشها لجان البرلمان في أسبوعه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد مجلس النواب الحالي أجندة برلمانية مزدحمة خلال الأسبوع الأخير له، ومن المقرر مناقشة اللجان النوعية عددًا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس التشريعي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز القوانين والاتفاقيات التي ستناقشها لجان البرلمان المختلفة على مدار ثلاثة أيام؛ تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء، في ما يلي:

قرض لصالح هيئة مترو الأنفاق بمليار و885 مليونًا و552 ألف يورو.

تناقش اللجنة التشريعية، غدًا، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها (المقترض) و"جي بي مورجان يوروب ليمتد"، وبنك "جي بي مورجان إن إيه" فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتها المقرض الأصلي، بمبلغ مليار و885 مليونًا و552 ألف يورو.

وتناقش قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

كما تناقش اللجنة قرار الرئيس بالموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وقراره بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ مليونَي دولار أمريكي.

"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون الصكوك السيادية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال 3 اجتماعات، تعقدها الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموزانة، ولجنة الشؤون العربية.

والقانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية؛ خصوصًا أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.

تعليم النواب تناقش تعديلات اتفاقية الحكومة مع الصندوق السعودي

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، يوم الثلاثاء المقبل، الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سالمان لتنمية سيناء، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنتَي الشؤون العربية والاقتصادية.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريـال سعودي؛ لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع، بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد ناقشت الاتفاقية من قبل وانتهت في تقريرها إلى عدم وجود أية مخالفة في الاتفاقية للدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

محلية النواب تتابع مخالفات البناء

قررت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عقد اجتماع الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لما اتخذته الحكومة من آليات للتطبيقات الصحيحة لتحقق فلسفة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وموافاة اللجنة.

وطالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية بموافاتها بإجمالي عدد مَن تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة، فضلًا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

وتقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بحصر إجمالي عدد مَن تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة، فضلًا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكل مدينة على حدة.

وتقوم وزارة العدل بتقديم عدد القضايا الخاصة بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

ويشمل الاجتماع قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر جميع المباني القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع أنحاء الجمهورية والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي وعدد الطوابق وحاجة المبنى إلأى الترميم واتصالها بالمرافق، ويحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.