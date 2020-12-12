شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر إنذارا بحريا وتحذر من الأمطار واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط من الساعة 1200 الأحد 13 ديسمبر 2020 إلى 1200 الإثنين 14 ديسمبر. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يودي إلى سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.