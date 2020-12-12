الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

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