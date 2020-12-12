شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" ، "السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 456 متهم ، وبحوزتهم "21 قطعة سلاح نارى – 46 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء"، وذلك خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط 73 عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن " الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الدقهلية – السويس – الفيوم – أسيوط – سوهاج – أسوان " بإجمالى مضبوطات 40 قطعة سلاح نارى " 27 بندقية آلية – 6 بنادق خرطوش – 1 مسدس- 6 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح نارى – مخدرات - سرقة متنوعة، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

واقتحمت الداخلية سوق السلاح، ونجحت فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1214 قطعة سلاح نارى "148 بندقية آلية – 195 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 81 مسدس – 790 فرد محلى الصنع – 14938 طلقة مختلفة الأعيرة – 1407 قطعة سلاح أبيض".

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 19 تشكيل عصابى ، ضموا 64 متهماً ، إرتكبوا 102 حادث سرقة متنوعة، وضبط (119) قضية أحداث، وإعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها، فضلًا عن كشف غموض (53) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً.

ولتحقيق العدالة، نجحت الداخلية في تنفيذ (501739) حكم قضائى ، بينها (2085) حكم جناية، و(177350) حكم حبس، و(248967) حكم غرامة، و(73337) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8767 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5668 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (765180 جنيه، وضبط (24) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (301530 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8584) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1086,582) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (334) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (246,301) طن ، وكذا ضبط (100) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (13,891) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (78883) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61,342,449) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1969) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها ضبط (192) قضية ضرائب عامة ، كشف (124) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (125) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (602) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (614) حكم قضائى ، (88) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (4) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1981253199جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2015) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8 متهمين) إرتكبوا (14) واقعة.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (77) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (456) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (843) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (41) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (81) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (372) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (21) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (43) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2198) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1794) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1878) متهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (180٫372 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (350٫428 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19,232 كيلو جرام) .

وضبطت مكافحة المخدرات كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫535 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (17٫170 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,083 كيلو جرام)، و (83555) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (7) قضايا بإجمالى (7) متهمين بمضبوطات بلغت (250 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (236825) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (46680 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 296 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6142 موقف عشوائى).

وأثمرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6501) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1184) قضية مقاهى مخالفة، وغلق (4126) محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 37980 سائق نقل جماعى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.