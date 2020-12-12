شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تخصص 50 منحة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، عن تخصيص 50 منحة دراسية للطلاب العراقيين للدراسة فى الجامعات المصرية، موضحة أن ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وبالتزامن مع توقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، البرنامج التنفيذى مع وزير التخطيط العراقى للتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى للأعوام 2020/2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت فى بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وأضافت الدكتورة رشا كمال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك تنسيقا كاملا بين إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى وإدارة البعثات بوزارة التعليم العراقية، تزامنا مع توفير المنح الدراسية للطلاب العراقيين، موضحة أن التقديم للحصول على المنح سيكون من خلال وزارة التعليم العالى بالعراق، على أن تقوم بترشيح الطلاب للدراسة فى مصر.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، أن هناك تنسيقا تاما مع العراق بشأن تنظيم معرض للجامعات المصرية فى أبريل المقبل وفقا للبرنامج التنفيذي الموقع بين مصر والعراق.

وكانت وزارة التعليم العالى أعلن توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون بين وزير التعليم العالى فى مصر ووزير التخطيط العراقى فى مجال التعليم العالى للأعوام 2020/2022، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص البرنامج التنفيذى على استمرار التعاون الثنائى بين مؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات توأمة بينها.

كما ينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي؛ تنظيم زيارات قصيرة الأجل لأساتذة مصريين وعراقيين، أعضاء هيئة تدريس فى مختلف التخصصات العلمية لتقديم محاضرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم، والمشاركة فى الفعاليات، وكذلك توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والمطبوعات والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة.

كما يتضمن البرنامج التنفيذي، إحياء الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة بين الدولتين، من خلال تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ومؤتمرات وحلقات دراسية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، وتنظيم معرض تعليمى لنشر وترويج وتسويق الجامعات فى البلدين، وبحث معادلة شهادات عدد أكبر من الجامعات المصرية بالعراق لتسهيل استقبال مزيد من الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى إقامة مركز لزراعة نخاع العظام بالعراق.