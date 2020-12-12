شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بحدائق القبة دون وفيات والمحافظة تخلى العقارات المجاورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار منذ قليل عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، دون خسائر فى الأرواح، حيث تلقت غرفة العمليات بالمحافظة بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حى حدائق القبة. ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحى حدائق القبة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية وعلى الفور تم التوجه للعنوان المذكور وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح. كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الإنقاض، كما أشرف الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية اعمال الإخلاد يرافقه رئيس الحى.

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