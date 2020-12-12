الرئيس السيسى يبعث ببرقيتى تهنئة إلى نظيريه البوركينى والكينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابورى رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. كما بعث سيادته ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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