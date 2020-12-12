شكرا لقرائتكم خبر عن فض السوق الأسبوعي بسيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينه، تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم رفع الإشغالات بشوارع المدينة تيسيراً لحركة المرور بالشارع وكذلك رفع الفروشات بشارع السادات ومنع التجار والباعة الجائلين من إقامة السوق الأسبوعي للمدينة حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا . جاء ذلك بحضور رأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد محمد حسانين نائب رئيس المدينة للاشغالات ، و يسري بسيوني نائب رئيس المدينة ، و رؤساء القرى ، وجمال عبد الباري مدير إدارة الإشغالات . الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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