شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تدرس إنشاء مقر جديد يضم كل الإدارات في مبنى واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تعيد طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية في منطقة السيوف على مسطح مساحته 486 متراً، للتنفيذ في الموازنة العامة للدولة 2020 / 2021 لتوفير بند مالى يسمح بتوفير المبلغ المطلوب للإنشاء.

وأوضح «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، أنه كان من المقرر طرح المشروع للإنشاء في الموازنة العامة للدولة العام الماضى 2019/2020، إلى أنه لم تتمكن المديرية من التنفيذ لعدم كفاية البند المخصص لهذا المشروع.

ولفت إلى أن المحافظة خصصت مسطح ٤٨٦ مترًا بمنطقة السيوف لإنشاء مقر جديد لمديرية التموين والتجارة الداخلية بدلا من المقر الحالي.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى معاينة الأرض المخصصة والتى تسلمتها المديرية، وتم إنهاء إجراءات التراخيص والرسومات الهندسية التي تنفذها مديرية الاسكان والبناء لإقامة مديرية جديدة تليق بمكانة التموين والتجارة الداخلية لتقديم خدمات لائقة للمواطن السكندري.

وقال إن المقر الجديد، سيكون مديرية متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها حيث سيتم إنشاء مركز لوجستي شامل يضم كافة الإدارات الرقابية والتموينية والمخازن، ويضم أكبر مركز خدمة متطور على مستوى الجمهورية يكون دوره حل أي مشكلة قد تطرأ باي مكتب تمويني في الحال بالإضافة إلى إنشاء مركز إعلامي ومركز معلومات وجراج للسيارات المديرية ومخازن المديرية على أعلى مستوى.

ولفت إلى ان التكلفة الاجمالية تحددها الجهة المنفذة فور الإنتهاء من التصميمات الهندسية لكن لن تقل عن ١٠ ملايين جنيه.

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)

"تموين الإسكندرية":إعادة طرح مشروع إنشاء مقر جديد للمديرية بموازنة 2020/2021 لعدم توفير التمويل العام الماضى (صور)