شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول حالاتهم على «التواصل الاجتماعي».. محافظ الفيوم يكلف برعاية 3 حالات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كل سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين، وتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتوفير طرف صناعي للطفل «زياد» الذي فقد يده بسبب ماكينة طحين القمح.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، إن توجيهات المحافظ، جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالات الثلاثة، وأن صور وفيديو انتشرت لرجل مسن، وضرير، ولا يستطيع الحركة، ويحتاج إلى دار رعاية.

وأضاف إلى أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، توجه للحالة وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه أحمد محمود سعيد (87 عام)، ويقيم بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، كما أنه ضرير، ويعاني من مشاكل صحية، ولا يستطيع الحركة.

وتابع التوني أن المحافظ كلف بتوفير طرف صناعي للطفل «زياد»، الذي فقد يده بسبب ماكينة طحن القمح، وأجرى عمليتين جراحيتين إحداهما لبتر يده، والأخرى لترقيع الجرح مكان البتر، وأُصيب على إثرها بحالة انهيار عصبي، ورفض الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وعجزت والدة الطفل عن تركيب طرف صناعي للطفل بسبب ارتفاع سعره.

وأضاف، أن جمعية بلال بن رباح، تواصلت مع الطفل، وتم إرساله لمركز تأهيل القوات المسلحة بمنطقة العجوزة بالجيزة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، والحصول على مقاسه، تمهيداً لتركيب طرف صناعي مستورد فور تعافي الجرح.

وأوضح «التوني»، أن الحالة الإنسانية الثالثة، لسيدة كانت موجودة أمام باب مستشفى الفيوم العام، تعاني من حالة نفسية، ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل مع الحالة والتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

محافظ الفيوم : علاج وتوفير رعاية لـ3 حالات إنسانية

محافظ الفيوم : علاج وتوفير رعاية لـ3 حالات إنسانية