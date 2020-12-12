شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 كيلو بانجو وسلاح بحوزة 5 متهمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو والهيروين والأسلحة النارية.

كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقي القبض عليهم وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وسلاح أبيض وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو و99 زجاجة كحول.