شكرا لقرائتكم خبر عن قاض مصري يضيف مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان في «الاتحاد الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر في الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذى جاء هذا العام في ظل ظروف دقيقة، إذ خلفت الحروب بمنطقة الشرق الأوسط تنظيمات إرهابية متشددة، انتهكت حقوق الإنسان بشكل لافت للنظر.

الاحتفال المصري بهذه المناسبة يأتي استمرارًا لدورها الرائد في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة.

ووسط الاحتفالات بهذه المناسبة الدولية، يبرز اسم القاضي المصري على مختار مصحوباً بالتكريم والتقدير، حيث استطاع أن يغير ويضيف بكتاباته مفاهيم جديدة في مجال حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبى، حيث المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة عام ١٩٥٩ والتي أخذ البرلمان الأوروبي بآرائه الحديثة التي لم يتطرق إليها أحد من قبل وهو ما يتضمنه القرار الصادر من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي برقم ١٦٥٩ لسنة (٢٠٠٩)، حيث إن هذا القرار صدر استنادًا إلى مقال مهم كتبه القاضي المصري على مختار بعنوان «التزامات حقوق الإنسان والحقوق غير القابلة للانتقاص بالمادة ١٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، وهذا المقال تم نشره في الدورية الدولية لحقوق الإنسان باعتباره أحد أهم القانونيين المصريين البارزين على الصعيد الدولي وأحد أهم المتخصصين في دحض الادعاءات التي تربط الإسلام بالإرهاب.

الجدير بالذكر أن القاضي المصري على مختار قد شغل عدة مناصب مصرية ودولية، منها رئاسته لمحكمة الجنايات والاتجار بالبشر واختياره سابقًا من القلائل كعضو لجنة تقصي حقائق دولية وعمله وإعادته إلى عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.

وهو أيضًا قاضي التحقيق الذي أصدر مؤخراً بياناً مهماً بشأن تبرئة ٢٠ من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني ورفع أسماء مسؤوليها من قوائم المنع من السفر لعدم تورطهم في جرائم التمويل وأيضاً لعدم كفاية الأدلة.