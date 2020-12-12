شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مقدمي الرعاية الصحية في بورسعيد على أساسيات الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، دورتين تدريبيتين بمحافظة بورسعيد في الفترة من ٨- ١٠ ديسمبر الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من خلال تقديم برنامج سد الفجوة المعتمد دوليا لمقدمي الرعاية الطبية بوحدات الرعاية الأساسية، وقد تولى التنظيم كل من الدكتورة مريم شحاتة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد غريب مسؤول الرعاية الأولية بالتأمين الصحي الشامل والدكتور رامي عزيز مسؤول التدريب بهيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن تلك الخطوة تأتي في ظل الإنجازات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان والسعي بخطى ثابتة لتحقيق أحسن النتائج من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير حياة وصحة أفضل للمواطن.

وتابعت: تُعد هذه الموجة التدريبية الثالثة من نوعها، حيث تولت الأمانة على عاتقها مهمة تدريب مقدمي الرعاية على أساسيات الصحة النفسية منذ سنتين وقامت بالتدريبات في كل من بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس والأقصر حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة والتمريض والأخصائيين من تشخيص العديد من الاضطرابات النفسية المنتشرة وتقديم العلاج الأولى للحالات وتطبيق آليات الإحالة للخدمات المتخصصة عند الاحتياج.

وتنتهج الأمانة هذه السياسة لتوسيع رقعة خدمات الصحة النفسية لتصبح في متناول أكبر عدد ممكن من الجمهور وكذلك للعمل على إزالة وصمة المرض النفسي وإتاحة الفرصة للمريض النفسي أن يحصل على حقه في العلاج ليعود للمجتمع بعد الشفاء عضوا نافعا ومؤثرا في أسرته ومجتمعه ووطنه.