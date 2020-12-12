شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية تعاقب مدرسا كذب على النبي باختلاق حديث يدعو للقتل لأهداف سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطاعن (أ.ع.إ) مدرس لغة عربية في مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وأيدت إدانته وعقابه تأديبياً بسبب فكره المتطرف وكذبه على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، باختلاق حديث نسبه كذباً إلى الرسول الكريم ومن نسج خياله يدعو إلى التحريض على قتل المواطنين لتحقيق أغراض سياسية .

وقالت المحكمة اإن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بصفته معلم أول لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بتاريخ 9 أبريل 2017، بسبب فكره المتطرف، أنه تعدى بالقول على زميلته الأولى السيدة (ھ.م.ع) معلم خبير بذات المدرسة، قائلا لزميلتها الثانية (م.م.ب) حال خروجهما معا من المدرسة، بأنه يود أن يدهس الأولى فلما سألته عن السبب؟ قال لها ألم تسمعى الحديث النبوى؟ ثم قص عليها حديثا من اختلاقه كذبا على الرسول الكريم يدعو فيه للعنف والقتل بأن من يقتل الموالين لنظام الحكم في الدولة دخل الجنة!! وهى ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة السيدة المعلمة (م.م.ب) مما يمثل خروجا منه على أخص واجبات وظيفته في احترام الدولة ونظامها ومؤسساتها والمواطنين ويعد تحريضا جماعيا على القتل وخلطاً للدين بالسياسة وهو الأمر المحظور على الموظف العام.

وأضافت المحكمة أن قيام الطاعن باختلاق حديث من خياله ونسبه إلى رسول الإنسانية يحمل الافتراء على أحاديث سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمثل ازدراءً للدين باختلاق أحاديث من عندياته لتحقيق أغراض سياسية تعبر عن اتجاهه السياسى ضد نظام الحكم في الدولة، حتى وصل به الشطط والانحراف أن يكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر عظيم وإثم كبير، ذلك أنه إذا كان الكذب من رذائل الصفات وقبائح الأخلاق فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " ( إن كذِبَاً عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري.

وأشارت المحكمة إلى أن الإسلام يدعو إلى السلام فى الأرض، فالإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، والإسلام لا يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر، ويدعو إلى الوحدة وليس الفُرقة , قال الله تعالى : " وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ " الاَية 25 من سورة يونس , فالإسلام يدعو إلى السلام الذى يؤخذ ضمن اُطر العدل والمساواة والحرية لجميع المنتمين للأديان السماوية وليس للمسلمين فحسب , فالسلام حق لجميع البشرية أياً كانت دياناتهم .

واختتمت المحكمة أنه من المعلوم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم نصرته وتحقيق محبته واتباع سنته ، ولا شك أن من صور ذلك تحري الصواب والصدق وعدم الهزل في نقل أقواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على نقاء شريعته وسنته وهدى سيرته , وهو ما يستوجب عقاب الطاعن على فعلته على نحو ما قضى الحكم المطعون فيه مما يتعين الحكم بإجماع الاَراء برفض الطعن .