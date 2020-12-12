شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد مهلة سداد مقدم وحدات إسكان محدودي الدخل لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة الإسكان مد مهلة سداد مقدم حجز وحدات الإسكان لمحدودي الدخل أسبوعاً، فضلا عن تقارير عن مستجدات لقاحات كورونا، وتقارير فنية ورياضية وسياسية متنوعة.

رئيس السكة الحديد: مخطط اكتمال وصول صفقة العربات الروسية نهاية 2023

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه مخطط اكتمال وصول دفعات العربات الروسية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية نهاية 2023.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 173عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

الزمالك يطالب الأهلى بالتنازل عن قضية نادى القرن وتعويض الـ50 مليون

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن هناك محاولات حثيثة من جانب مسئوليه مع نظرائهم فى النادى الأهلى ، من أجل التنازل عن قضية نادى القرن والتى يطالب فيها القلعة الحمراء بالحصول على 50 مليون جنيه تعويضا، وحل الأزمة بشكل ودى بين الطرفين فى اطار فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الناديين قائمة على نبذ الخلافات والترفع عن أى صغائر من شأنها التأثير السلبى على روح الود المفترض تسود بين قطبى الكرة المصرية.

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، بقيمة جنيهين فقط، وهو ارتفاع طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلي 1839 دولار حتي صياغة هذه السطور.

موسيماني يُعيد ديانج لتشكيل الأهلي أمام المقاصة فى ضربة البداية بالدورى

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المالي آليو ديانج لتشكيل الفريق فى مباراة المقاصة غداً، الأحد، بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بعد تعافى اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا والتى حرمته من مباريات الفريق الماضية محلياً وأفريقياً.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب محافظة "إيواته" اليابانية

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها.

التعليم توجه بمراعاة إجراءات الوقاية من كورونا في امتحانات الترم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.

الحكومة: مخزون مصر من لقاح فيروس كورونا يكفى من 6 إلى 9 أشهر

حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من تقليل تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

مصر والأردن والعراق تبحث عمل تذكرة موحدة للرحلات البرية بين الدول الثلاث

عقدت شركة الجسر العربى للملاحة، الجمعية العمومية فى دورتها الـ 75 فى القاهرة بحضور كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين وزير النقل العراقى بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

الحكومة: 39.2 مليار دولار صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية نوفمبر 2020

حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى الليلة

يواجه فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد.

طقس سيئ يضرب مصر بداية من الغد.. الأرصاد لتليفزيون الخليج 365: أمطار غزيرة على الأسكندرية وأغلب المحافظات.. درجات الحرارة تنخفض إلى 20 درجة بالقاهرة نهاراً.. وذروة الموجة الباردة الثلاثاء والأربعاء المقبلين

تقلبات جوية تشهدها مصر مع في الفترة بين فصلي الخريف والشتاء كل عام تتراوح بين أمطار غزيرة وشبورة مائية كثيفة ونشاط للرياح وغيرها، حيث من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة موجة جديدة من تلك التقلبات، الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تقلبات جوية بداية من غد مع طقس سيئ على كثير من المناطق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365، في تغطية خاصة أعدها محمد محسوب، وقدمتها رغدة بكر، أن درجات الحرارة سترتفع بقيم تتراوح تصل لـ3 درجات، ونشاط للرياح بشكل كبير، وكلك هطول للأمطار على سواحل مصر تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة.

"الصحة" تكشف تفاصيل البروتوكول المحدث لعلاج كورونا.. وقف استخدام الريبافيرين والإنترفيرون والتاميفلو.. حسام حسنى يؤكد إدخال أجهزة تنفس صناعى جديدة للحالات الشديدة.. والبرتوكول يضمن شفاء من 7 إلى 10 حالات

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجى الجديد لعلاج الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا يتضمن تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة فى طريقة العلاج بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج فى زمن من 7 إلى 10 أيام عكس البرتوكولات القديمة التى كانت تستغرق وقتا أطول.