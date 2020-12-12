شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يؤكد تواصل مساندة مصر بقيادة الرئيس ‏السيسى للبرلمان العربي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل ‏بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته، أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، وأشاد الدكتور على عبد العال بخطة البرلمان العربي الجديدة، ‏وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبراً جامعاً لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.‏

كما ثمن الدكتور على عبدالعال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة ‏مشتركة لمكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في ‏مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.‏

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور على عبد العال على دعم أى جهد ‏يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، فى جميع المجالات، وعلى كافة ‏المستويات، بما يلبى تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل. ‏

ووجه الدكتور على عبد العال، الشكر لعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.