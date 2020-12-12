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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يؤكد تواصل مساندة مصر بقيادة الرئيس السيسى للبرلمان العربي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان العربي إلى تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية، مؤكداً دعم مصر الكامل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال كلمته، أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، وأشاد الدكتور على عبد العال بخطة البرلمان العربي الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون المركز منبراً جامعاً لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.
كما ثمن الدكتور على عبدالعال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور على عبد العال على دعم أى جهد يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، فى جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، بما يلبى تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل.
ووجه الدكتور على عبد العال، الشكر لعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي ، ومبدياً تطلعه لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.
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