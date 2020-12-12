شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بموسكو تقيم حفلا لعرض كتاب مبعوث بوتين "القاهرة - موسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت السفارة المصرية فى موسكو حفلا لعرض لكتاب "موسكو-القاهرة" قدمه نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الشخص للرئيس بوتين للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف باللغة العربية.

يستعرض الكتاب مختلف جوانب العلاقات بين البلدين عبر تاريخها الطويل والممتد منذ منتصف القرن السادس عشر.

وبدأ الحفل بكلمة السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا الاتحادية والذى أكد أن الكتاب هو شهادة دبلوماسى مخضرم يستعرض تاريخ مشرف من العلاقات بين بلدينا ويعكس عمق الصداقة بين البلدين، بدأت العلاقات بشكل رسمى مع افتتاح أول قنصلية روسية فى الاسكندرية عام 1784، حيث أتسمت دوما العلاقات بالسعى الدائم لفهم الطرف الآخر والتعرف على ثقافته وتاريخه، حيث تشهد رحلات البحارة الروس إلى مصر على ذلك وتبادل البعثات العلمية والثقافية بين البلدين، فضلا عن الدعم الدائم من روسيا لمصر فى معركتها من أجل التنمية، كما أن الطابع الروسى والشخصية المصرية متشابهان من نواح كثيرة.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسى أن الكتاب عبارة عن دراسة تستند إلى أطروحة الدكتوراه الخاصة به، معربا عن سعادته لأنه أول من تسلم الكتاب وأثنى عليه كان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى أثناء زيارته الأخيرة لموسكو، وأعرب عن أمله فى مزيد من التطور للعلاقات المصرية الروسية.

وحضر الحفل عددا من سفراء الدول العربية، ومستعربين روس بارزون وسياسيين روس، وممثلين عن الأوساط العلمية وعددًا من ممثلى وسائل الإعلام الروسية الكبرى.