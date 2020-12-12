شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ أعمال رصف وتطوير محاور مرورية بـ4 قرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأشار المحافظ أنه جارى تنفيذ اعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

وأوضح انه جارى تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2كم2 تقريباً ضمن خطة رصف الطرق بالمركز، لافتاً أنه تم البدء فى تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة والذى يعد أحد المحاور المرورية الهامة لأهالى المركز والمترددين عليه .

كما تم البدء فى أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية السياحى بداية من كوبرى كاتو حتى كوبرى شبرامنت بمسافة 2كم بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس فى اطار سعى المحافظة نحو تحقيق السيولة المرورية بالطريق .

اكد المحافظ انه تم وضع طبقة الاسفلت الثانية بطريق المدرسة التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية والجارى تطويره بطول 1200م وعرض 10 م كما انه جارى تطوير ورصف شارع سمير صادق بطول 800 م وعرض 10 م بداية من تقاطع شارع الجمهورية حتى شارع سعد زغلول حيث تم انهاء 80% من الاعمال .

بالإضافة انه جارى تنفيذ اعمال تطوير طريق مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام بقرية القصر بطول 1 كم وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية الى جانب ازالة كافة المعوقات وتمهيد طريق مدخل قرية منديشة على اتجاهين بطول 800 م تقريبا وذلك للتجهيز لوضع الطبقة الاسفلتية ومتابعة اعمال استكمال رصف طريق مدخل أبو غالب بطول 1750 متر وبعرض 10م بمركز ومدينة منشأه القناطر .