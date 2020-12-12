أعضاء بـ"ضبط الإعلام الرياضي" يتقدمون باستقالتهم.. والمجلس يبحث الموقف النهائي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم ثلاثة أعضاء لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باستقالتهم من عضوية اللجنة إلى كرم جبر، رئيس المجلس؛ احتجاجًا على عدم تفعيل دور اللجنة، وبسبب ما اعتبروه تهميشًا لدورها في عدد من القرارات والفعاليات التي تم تنظيمها.

وأكد أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أنه تم إرجاء البت في الاستقالات التي تقدم بها أعضاء اللجنة لحين عقد اجتماع مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا؛ لبحث الموقف النهائي.

وأضاف أبو زيد أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس المجلس أيضًا بحضور مندوبين بوزارة الشباب والرياضة؛ لمزيد من التفعيل لمبادرة "لا للتعصب"، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في الفترة الماضية وكذلك الفترة المقبلة في ضبط أداء الإعلام الرياضي، لافتًا إلى أن اللجنة دورها استشاري فقط وغير ملزمة للمجلس.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس لـ"الخليج 365"، أن الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم هم: كمال الدين رضا، وسامي عبد الفتاح، وصلاح دندش.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت: لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم: سامي عبد الفتاح عامر هلال الصحفي في "المساء"، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش الصحفي في "آخر ساعة"، وكمال الدين رضا عبد الخالق الصحفي في جريدة "الوفد"، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي تتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني؛ بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.