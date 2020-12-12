الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اليوم السبت لرياح جنوبية غربية محملة بكميات من الأتربة قادمة من الصحراء الغربية وتأثيرها سيكون على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد لمناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف الخبراء، من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من السلوم، ومطروح، وتمتد إلى المناطق قريبة من الإسكندرية، وتكون أمطار خفيفة.

وتابع الخبراء: "أهم ما يميز طقس اليوم السبت والأحد هو ارتفاع درجات الحرارة والتي تسجل 25 درجة، لكن بداية من يوم الاثنين ستنخفض درجات الحرارة وتمدت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الأربعاء المقبل".

وأوضح الخبراء، أن الرمال المثارة مستمرة حتى يوم الإثنين على السواحل الشمالية، والوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وكل هذه الأماكن ستنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الرمال والأتربة، وفرص الأمطار تبدأ من اليوم على المنطقة الغربية وتمتد تدريجيًا على المناطق الداخلية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 25 و26 درجة، والسواحل الشمالية بين 22 و23 درجة، شمال وجنوب الصعيد بين 28 و32 درجة.