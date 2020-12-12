محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت وزارة النقل في بيان لها ظهر اليوم، إن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، تواصل هاتفيا مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بشأن ما نشر في عدد من المواقع الإلكترونية أمس الجمعة، تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب".
وأضاف البيان: الوزير السوداني أوضح أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ، حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات، وقد تم انتهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل: كامل الوزير تواصل مع نظيره السوداني بشأن إغلاق معبر أرقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.