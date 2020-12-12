البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما يتم ترويجة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام شائعات وخرافات لا أساس لها من الصحة.

وأكد القاضي في بيان اليوم، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل الخرافات.

وأشار إلى أن المعهد يرحب بجميع المواطنين وهواة الفلك للمزيد من الاستسفارات والرد على تساؤلاتهم، وكذلك للتواصل من خلال قنوات الاتصال الرسمية للمعهد على صفحته الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية أو صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمعهد، متابعا: "حفظ الله مصر وأهلها من كل شر".